Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellapercorrendo la strada statale Flaminia traffico rallentato in provincia di Viterbo altezza Civita Castellana nei due sensi di marcia in provincia di Rieti si rallenta sulla strada regionale 4 bis del Terminillo altezza Villa Reatina direzione Pian delle valli in provincia diper la strada statale Salaria finalmente a Monterotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due sensi di marcia mentre sulla Statale Appia rallentamenti nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nella direzione ci spostiamo in provincia di Latina sulla strada Pontina un incidente rallenta il traffico altezza a Borgo Isonzo direzione Terracina mentre in provincia di Frosinone in via Casilina per la strada chiusa al transito veicolare a Ferentino altezza via Casilina Nord nei due sensi di marcia prestare attenzione alla segnaletica di cantiere Natale veloce ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento dellahttps://storage.