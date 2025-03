Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2025 ore 09:40

traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle autostrade del territorio percorrendo via Tiburtina code altezza Settecamini direzione Grande Raccordo Anulare in via Salaria si rallenta a Monterotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due sensi di marcia via Nomentana rallentamenti a Tor Lupara altezza via Primo Maggio direzione Nomentana bis in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio con ripercussioni allalocale di via di Vermicino percorrendo via Piatti la lente in prossimità dei centri urbani di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia mentre sulla strada regionale Nettunense code altezza Pavona nelle due direzioni