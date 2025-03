Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2025 ore 08:40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare sulle principali autostrade del ad eccezione del grande raccordo anulare Dopo un incidente rallenta il traffico tra le uscite casino doppia in carreggiata interna in provincia di Frosinone percorrendo via Casilina per lavori strada chiusa al transito veicolare a Ferentino altezza Casilina Nord nei due sensi di marcia in provincia di Latina sulla statale via dei Monti Lepini rallentamenti a Borgo Faiti in prossimità dell'incrocio con la statale Pontina direzione Borgo San Michele mentre in provincia diGenzano disi rallenta sulla principale via Fratelli colabona tra via De Gasperi e via Appia direzione la vita ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento dellahttps://storage.