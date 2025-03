Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2025 ore 07:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare per incidente traffico rallentato tra le uscite Casilina e da Pian carreggiata interna percorrendo via Casilina tiro lenta a Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino direzione finocchio Rimanendo in via Casilina in provincia di Frosinone per lavori strada chiusa al transito veicolare a Ferentino altezza via Casilina Nord nei due sensi di marcia prestare attenzione alla segnaletica di cantiere per cardiologica ed Astral infomobilità è tutto un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i tagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.