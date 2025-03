Firenzetoday.it - Via Giardino della Bizzarria: ritardi nella riqualificazione della piazza

Leggi su Firenzetoday.it

"In principio era entro la prima metà del 2024. Si parlava di 1,4 milioni di euro per la rinascita in piena regola didi via. Poi è arrivata una nuova data, con un importo leggermente maggiore: 1,8 milioni. Obiettivo: iniziare i lavori a primavera 2023, senza.