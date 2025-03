Palermotoday.it - "Via Cavallacci al buio e con pezzi di strada mancanti"

Leggi su Palermotoday.it

Ormai da anni questa via di Palermo al confine con Monreale versa in condizioni disastrose, dopo ogni temporale vengono viadi asfalto lasciando buche pericolosissime in unaa doppio senso già abbastanza complicata da attraversare. Inoltre laè completamente al