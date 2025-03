Palermotoday.it - "Via Autonomia Siciliana, marciapiedi in stato di degrado ed abbandono assoluto da anni"

Leggi su Palermotoday.it

Qualcuno sa spiegarmi il motivo per cui da( ricordo che era il periodo del lockdown del 2020), il tratto diin via dell'angolo via D'Amelio, si trova in questodied. Spesso quei dissuasori, saltano via ed il tutto rimane.