Vi dobbiamo dire una cosa importante Grande Fratello Helena e MaVi parlano a tutta Italia

Nella Casa delc’è tempo per tutto, anche per le missioni. sentimentali. Negli ultimi giorni, Mariavittoria Minghetti edPrestes hanno dato vita a una delle scene più esilaranti dell’edizione, unendo le forze per lanciare un appello nazionale, rigorosamente ironico, con un solo obiettivo: tenere d’occhio i loro fidanzati, Tommaso Franchi e Javier Martinez, rimasti fuori dal gioco.L’idea è nata durante una chiacchierata tra le due concorrenti, mentre erano a letto a condividere dubbi, paure e qualche paranoia sul comportamento dei loro partner nel mondo reale. La preoccupazione, ovviamente, era che i due potessero approfittare dell’assenza delle rispettive compagne per. “distrarsi”.Leggi anche: “Si è chiusa in bagno e.”., Zeudi spiffera tutto a Chiara: paura perGF, appello adi, con la sua consueta ironia, ha lanciato il primo allarme: “Vedrai quante foto ci saranno! È meglio che stiano dentro casa”.