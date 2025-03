Vi devo parlare subito Da fuori Shaila chiama il Grande Fratello | la reazione di Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo l’eliminazione dalla semifinale del, il silenzio social diGatta sta facendo più rumore di mille dichiarazioni. L’ex velina, che aveva attirato l’attenzione per il suo percorso nella Casa e per la relazione conSpolverato, sembra ora intenzionata a chiudere tutti i conti in sospeso, sia dentro chedal reality.Secondo le ultime indiscrezioni, la ballerina campana sarebbe in rotta non solo con il fidanzato, ma anche con parte del pubblico. A destare sospetti, infatti, è stato un acceso scambio di battute con alcune fan di Zeudi Di Palma presenti in studio durante la puntata dell’eliminazione, seguito da un presunto battibecco con Stefania Orlando, volto storico del programma. Poi, il silenzio. Un silenzio che i fan hanno interpretato come un chiaro segnale:starebbe riflettendo su tutto.