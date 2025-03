Donnapop.it - Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano: ecco finalmente la data del matrimonio!

Leggi su Donnapop.it

si! La notizia è arrivata direttamente dallo studio di Verissimo di Silvia Toffanin, ma cosa sappiamo del lieto evento?Come sappiamo, di recente i due ballerini sono diventati genitori di due splendide gemelle; pernon si tratta dei primi figli: la maternità l’aveva già conosciuta con i primi due avuti dal suo ex marito. Per, invece, è un’esperienza tutta nuova.Da tempo si vociferava chee la sua dolce metà potessero convolare a nozze e ora, a quanto pare, si è arrivati alla conferma: la coppia salirà presto all’altare. Insieme, uniti e innamorati, nello studio di Silvia Toffanin hanno dichiarato quanto segue:“Questo primo anno è stato gioioso. Le nostre figlie ci hanno dato una gioia immensa, sono tutto. Non ci immaginiamo quello spazio senza Ginevra e Penelope”.