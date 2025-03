Dilei.it - Verissimo, le anticipazioni del 29 marzo: l’omaggio a Nadia Cassini

Una puntata ricchissima, un parterre di ospiti d’eccezione e le consuete emozioni alle quali Silvia Toffanin ci ha abituati con il suo, in onda su Canale5 il 29. Tra interviste esclusive e momenti di spettacolo, il talk show di Mediaset è diventato col tempo un appuntamento imperdibile per i telespettatori, che ogni settimana seguono le due puntate del weekend con grande interesse., ledel 29Grande attesa per l’intervista-ritratto a Luca Zingaretti. L’attore, indimenticabile nel ruolo del Commissario Montalbano, si racconta a cuore aperto in un momento importantissimo per la sua carriera. Per la prima volta, infatti, Zingaretti debutta come regista con il film La casa degli sguardi, tratto dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli. Un’opera toccante che affronta tematiche profonde come il dolore, la rinascita e la bellezza della fragilità umana.