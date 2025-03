Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 29 marzo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Nuovo doppio appuntamento con '', il talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda29alle 16:30 e domenica 30alle 16:00. Ecco lee glidi questo weekend. Silvia Toffanin accoglie per un’intervista ritratto l’attore Luca Zingaretti, al suo esordio come regista con il film .