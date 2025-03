Thesocialpost.it - Verissimo, Ema Stokholma e la relazione con Angelo Madonia: “Tutta la verità”

Leggi su Thesocialpost.it

Oggi, sabato 29 marzo, Emaè stata ospite a, dove si è aperta su aspetti intimi della sua vita, dal complicato rapporto con la madre alle difficoltà nelle relazioni amorose. La conduttrice e speaker radiofonica ha condiviso momenti di sofferenza, ma anche riflessioni profonde sul suo percorso di crescita personale.Un’infanzia segnata dalla violenzaEmaha raccontato il difficile rapporto con la madre, descrivendola come una donna sola, con problemi economici e psicologici che si riflettevano sulla sua infanzia:“Ricordo tanta sofferenza e solitudine. Da piccola pensavo che la violenza fosse la risposta a tutto, forse per l’ambiente in cui sono cresciuta,” ha dichiarato.La conduttrice ha ammesso di non aver mai perdonato la madre, spiegando: “Il mio obiettivo non è mai stato il perdono, ma la consapevolezza.