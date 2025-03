Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 marzo 2025

Torna l’appuntamento con, il rotocalco televisivo di successo condotto dacon due imperdibili appuntamenti in onda su Canale 5. Scopriamo tutti glie ledelle puntate in onda29 e30, glidi2929dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “”, il programma di interviste condotto dasu Canale 5. Tra glidella puntata delci sono: Luca Zingaretti, il celebre attore che ha prestato il volto per anni a Il Commissario Montalbano che debutta come regista nel film “La casa degli sguardi”. Spazio poi alla musica con Benji & Fede torna con un nuovo singolo dal titolo “Anni d’oro” e al duo cinematografico composto dai fratelli Fabrizio e Federico Sansoni protagonisti della commedia “E poi si vede”.