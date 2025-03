Tarantinitime.it - Verdi sulle dichiarazioni dell’On. Iaia in merito alla gestione dei rifiuti nella regione Puglia

Tarantini Time QuotidianoL’ Onorevole(Fratelli d’Italia), dopo aver votato e difeso in Parlamento, con una serie di falsità e negazioni sull’inquinamento, l’ultimo decreto “Salva Siderurgico” di Taranto in cui si è deciso di non tutelare la salute dei cittadini della Provincia di Taranto e rispettare la sentenza della Corte di Giustizia Europea, con norme che affidano la Valutazione del Danno Sanitario al gestore dell’impianto (esautorando di fatto laed enti competenti come Ispra, Arpa e Asl) e si trasferiscono 400 milioni ad Acciaierie d’Italia, sottraendole alle bonifiche delle aree inquinate, continua la sua personale “marcia” sul territorio tarantino nell’insegna dell’inquinamento.Infatti, abbiamo appreso dstampa che l’On. Darioha presentato nei giorni scorsi un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin riguardante la politica regionale dideiinche il parlamentare ritiene sia incomprensibile e inaccettabile.