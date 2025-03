Ilfattoquotidiano.it - Ventenne travolta e uccisa da pirata della strada, l’uomo arrestato era ubriaco e aveva un piede ingessato

Una ragazza di 20 anni è stata investita eda un. È tutto avvenuto intorno alle 2.30 a Limido Comasco, al confine con Lurago Marinone (Como). La ragazza era con il fidanzato in macchina: si erano fermati per soccorrere un piccolo animale cheno investito. La giovane ha attraversato laquando è stata. Il conducente è scappato, lasciandola a terra in condizioni disperate. La 20enne nell’impatto ha riportato traumi gravissimi. Per i soccorsi sono stati inviati ambulanza ed elicottero del 118. La giovane è stata portata al pronto soccorso del Sant’Anna in condizioni disperate ed è purtroppo morta nelle ore successive.I carabinieri sono risaliti alla targa dell’auto, una Volkswagen Golf, e hanno rintracciato eil responsabile dell’investimento mortale e dell’omissione di soccorso.