Sport.quotidiano.net - Venezia-Bologna 0-1, un super gol di Orsolini fa volare Italiano

, 29 marzo 2025 – Un grande gol di Riccardofail. Ilva ko: finisce 0-1 per la formazione di Vincenzo, che deve ringraziare il suo numero 7 ma anche il suo portiere Skorupski, autore di un paio di interventi decisivi. Occasione sfumata per Di Francesco: il suotorna a perdere dopo quattro pareggi consecutivi. Skorupski decisivo Di Francesco punta su Fila in attacco al fianco di Oristanio, in cabina di regia gioca Busio al posto dello squalificato Nicolussi Caviglia.fa rifiatare Lucumi e sceglie Casale al fianco di Beukema, in attacco tocca a Dallinga sostituire Castro. Ritmi blandi nei primi minuti, il primo squillo è a tinte rossoblù e arriva intorno al quarto d’ora:scappa sulla destra e serve sul primo palo Dallinga, destro di prima intenzione dell’olandese che termina fuori.