Venezia-Bologna 0-1 Orsolini trascina i rossoblù verso la Champions

(Adnkronos) – Tre punti d’oro per il, che batte ile alimenta le proprie speranze. Idi Italiano vincono 1-0 al Penzo, nella 30esima giornata di Serie A, grazie al bellissimo gol di Riccardo, arrivato al 49?. Con questa vittoria ilrimane al quarto posto in classifica salendo a 56 punti, momentaneamente a -2 dal terzo posto dell’Atalanta, mentre ilrimane al penultimo posto a quota 20. Partita subito fisica al Penzo, dove ilcerca di fare la partita ma senza riuscire a stanare il. La squadra di Di Francesco aspetta bassa e raddoppia sugli esterni, dovee Cambiaghi non riescono a trovare spazi. La prima occasione se la crea Dallinga, che taglia bene sul primo palo ma non riesce a girare in porta un cross di Calabria.