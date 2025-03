Unlimitednews.it - Vance in visita in Groenlandia “Parleremo degli interessi degli Usa”

Leggi su Unlimitednews.it

NUUK () (ITALPRESS) – Il vicepresidente americano JDè atterrato inalla base aerea Usa di Pituffik. Al suo arrivo, secondo quanto riporta il Guardian,è stato accolto dai militari della base con cui ha scherzato prima di andare a pranzo osservando che “per essere onesti, fa piuttosto freddo qui”.ha ribadito l’interesse da parte dell’amministrazione Trump per lae per la sicurezza della regione dell’Artico.“Come avete sentito, abbiamo un certo interesse per lada parte dell’amministrazione Trump, quindi neun po’ con i nostri amici nei media”, ha spiegatoaggiungendo che “il presidente è davvero interessato alla sicurezza dell’Artico. Come tutti sapete, è un grosso problema, e diventerà ancora più grande nei prossimi decenni”.