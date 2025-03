Ilrestodelcarlino.it - Valsa, test a Piacenza. Brilla su tutti Davyskiba

Un’amichevole utile a entrambe le squadre, anche se le ambizioni e i traguardi raggiunti sono diversi: la Gas Sales, dopo una stagione più deludente nel suo complesso di quella di Modena se non altro per i capitali spesi, è comunque riuscita ad agguantare le semifinali scudetto anche a causa del crollo della Rana Verona, ed è già sicura di giocare una coppa europea il prossimo anno. Modena per garantirsi lo stesso diritto dovrà invece vincere il gironcino per il quinto posto in programma da domenica prossima. Per questo, però, l’allenamento congiunto svoltosi ieri al PalaBanca diera un ottimo banco di prova e diper entrambe le formazioni, che giocheranno la prossima fase di stagione al meglio del loro potenziale. I gialloblù hanno perso 0-3 vincendo poi il quarto parziale in un’amichevole comunque molto tirata nei parziali (27-25 25-20 25-23 + 26-28) e decisamente equilibrata.