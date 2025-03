Dilei.it - Valeria Marini pronta a lasciare la tv: “Mia madre non mi parla da 7 mesi”

è tornata in tv con Ne vedremo delle belle, il nuovo show del sabato sera di Rai 1 guidato da Carlo Conti. La soubrette ha lasciato il segno fin dalla prima puntata con la sua sensualità e vena polemica, con le sue battute e dichiarazioni fuori dagli schemi. Insomma, la stellare di sempre.Ma non è tutto oro quello che luccica e la 57enne non sta vivendo un periodo facile dal punto di vista privato a causa di alcuni problemi con suaGianna Orrù. Una situazione difficile da gestire che ha addirittura spinto laa pensare di mollare il suo lavoro nel mondo dello spettacolo.Perchée lanon sino piùè sempre stata legata a suaGianna Orrù: tante volte in passato sono state ospiti in tv per raccontare il loro rapporto così intenso e profondo.