Ilnapolista.it - Valdano: “Il Brasile non ha gioco né centrocampisti, erano la sua identità”

Leggi su Ilnapolista.it

Scrive Jorge, sul Paìs, che “il calcio liquefa la fogna esistenziale e, con un pizzico di fortuna, ci riporta a casa con un senso di orgoglio, come se fossimo protagonisti e non spettatori dell’impresa”. E con questo presupposto commenta la disfatta delcon l’Argentina.“Ilha grandi attaccanti – scrive – ma la squadra non riesce a trovarli perché mancano iche, in un’altra era geologica,la ragione del suo calcio. Ho pianto ai Mondiali del 1970 con Gerson, Pelé, Jairzinho, Tostao e Rivelino, tutti numeri 10 nelle loro squadre di casa che hanno sacrificato parte del loro ruolo abituale per affermarsi come un’orchestra calcistica e rimanere nei nostri ricordi. Nel 1982 la nazionale brillò di nuovo con Falcao, Toninho Cerezo, Sócrates e Zico, ma perse.