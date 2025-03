Napolitoday.it - "Vado a lavoro", ma scompare nel nulla: ore di ansia per Antonio

Sono ore dia Napoli per la scomparsa diCinquegrana. L'uomo si sarebbe allontanato da casa nella serata di giovedì scorso. Verso le 21, come racconta la famiglia in un appello lanciato sui social,aveva detto di doversi recare al, ma non ci sarebbe mai arrivato.