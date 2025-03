Quotidiano.net - Vaccini, terremoto negli Usa. Il luminare Marks si dimette e accusa Kennedy: “Disinformazione e bugie”

Washington, 29 marzo 2025 – La Sanità americana perde una pedina grossa. Peter, medico oncologo ricercatore, ai vertici per anni della Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia federale che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici,inclusi, ha lasciato l’incarico. Dimissioni tutt’altro che volontarie stando alla ricostruzione del Wall Street Journal, che per primo ha dato la notizia. Nella lettera di addio, che dal 2016 alla guida del Center for Biologics Evaluation and Research della Fda, punta il dito contro il segretario della Salute Usa Robert F.Jr,to di alimentare “” proprio in tema di. Alla commissaria facente funzione dell'ente regolatorio, Sara Brenner, Mark – che ebbe un ruolo chiave nella prima operazione Warp Speed dell'amministrazione Trump per sviluppareCovid-19 – scrive che che minare la fiducia neiè "irresponsabile, dannoso per la salute pubblica e un chiaro pericolo per la salute, la sicurezza e la protezione della nazione".