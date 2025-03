Formiche.net - Usa, Ucraina, economia e nucleare. Cos’ha detto Meloni da Calenda

Leggi su Formiche.net

“Le spese in difesa e sicurezza sono il prezzo della tua libertà”. Parole dette dalla presidente del Consiglio, Giorgia, che ha riconosciuto “quanto il tema non abbia un grande appeal tra molti italiani” intervenendo al congresso di Azione, il partito di Carlo.Il rapporto con gli Stati UnitiSui dazi, ha spiegato che “ci sono divergenze” con gli Stati Uniti ma “non si deve agire per impulso” bensì “in modo ragionato cercando di raggiungere un punto di equilibrio.si è poi detta “molto stupita” dall’interpretazione della sua intervista al Financial Times. “Hoche sto sempre con l’Italia, che l’Italia sta in Europa e il suo ruolo deve essere anche quello di difendere l’unità dell’Occidente”. Poi ha ringraziato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che nell’intervista di oggi al Corriere della Sera ribadisce la posizione: “penso che sia nella mia responsabilità fare quello che posso per difendere o ricostruire se necessario questa unità.