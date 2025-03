Laprimapagina.it - USA pronti a nuovi dazi sui farmaci: annuncio imminente di Trump

Leggi su Laprimapagina.it

Gli Stati Uniti introdurranno prestosui prodotti farmaceutici. Lo ha dichiarato Donald, senza però specificare l’ammontare delle tariffe. Alla domanda se ipotrebbero essere del 15%, il presidente ha risposto: “Stiamo valutando un importo adeguato per riportare nel Paese ie le aziende farmaceutiche. Non vogliamo più dipendere da altri Paesi, come accaduto durante la pandemia di Covid”.