Usa, Hegseth ancora sotto attacco: "Ha portato la moglie a incontri riservati"

Washington, 29 marzo 2025 – Ladel segretario alla Difesa Usa avrebbe partecipato a riunioni con “informazioni sensibili” organizzati al Pentagono. E così, dopo il caso Signal, il ministro Petefinisce nuovamentei riflettori. A riferirne è oggi il Wall Street Journal, che cita come fonti "più persone presenti o a conoscenza delle discussioni". Secondo il quotidiano statunitense, il ministro avrebbe permesso alla– Jennifer, giornalista ed ex produttrice di Fox News – di partecipare a due riunioni con le sue controparti straniere: lo scorso 6 marzo a una discussione di alto livello trae il ministro della Difesa britannico, John Healey, e a un incontro tenuto il mese scorso nel quartier generale della Nato a Bruxelles.e il caso Signal Il segretario alla Difesa americano Pete– già al centro del chatgate scoppiato per la condivisione dei dettagli di unmilitare su Signal – avrebbesua, un'ex produttrice di Fox News, a duecon controparti militari straniere in cui sono state discusse informazioni sensibili.