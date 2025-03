It.insideover.com - Usa e Turchia di nuovo amici in nome degli F-35: lo Stato di diritto può attendere

Mentre per le strade delle principali città turche imperversano le proteste dovute all’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu del Partito Popolare repubblicano (Chp), con accuse apparentemente strumentali che vanno dai reati di corruzione al sostegno al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), ritenuto organizzazione terroristica da Ankara, il ministroEsteri turco Hakan Fidan è volato a Washington per un incontro con il segretario diUsa Marco Rubio.La distensione dei rapporti Usa-e il nodoF-35Al centro dell’incontro programmato fra gli esponenti dei due Governi c’è stata una conversazione mirata a risolvere gli ostacoli alla cooperazione industriale del settore della difesa, dopo che nei giorni precedenti una telefonata fra Trump e Erdogan, definita come “trasformativa”, aveva lasciato trapelare una distensione dei rapporti fra Ankara e Washington, divenuti complessi durante l’era Biden a causa delle politiche dei Dem americani, che cercavano di isolare ladal mercato industrialearmamenti per l’ambiguità strategica che Ankara coltiva con Mosca, pur rimanendo saldamente uno dei principali e più potenti membri dell’Alleanza atlantica.