Ursula Von Der Leyen punzecchia Giorgia Meloni | Riarmo? Buono per voi

«Tutti vogliamo la pace. Ma è necessario essere forti per mantenerla e proteggerla». Con queste parolevon der, presidente della Commissione Europea, sintetizza la filosofia alla base di Readiness 2030, il nuovo piano per ildell’Unione Europea, al centro dell’intervista concessa al Corriere della Sera.Secondo la leader tedesca, il progetto punta a rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa, senza tradire la sua vocazione originaria: «L’Europa è sempre stata e sarà sempre un progetto di pace. Il piano Readiness 2030 guarda alle diverse dimensioni della sicurezza e agli strumenti per garantirla. È questa la priorità».Von dersottolinea che l’Italia trarrà vantaggi dal nuovo corso, sia in termini industriali sia per il suo ruolo politico centrale. E a proposito dell’Ucraina, afferma che il Paese «deve essere trasformato in un porcospino d’acciaio, completamente indigesto per qualsiasi tipo di invasore».