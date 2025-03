Liberoquotidiano.it - Ursula von der Leyen: "Meloni leader forte, bene rapporto con Trump"

"L'Europa è sempre stata un progetto di pace e sarà sempre un progetto di pace. Ma bisogna essere forti per mantenere la pace. Il piano Readiness 2030 copre un ambito più ampio, che guarda le diverse dimensioni della sicurezza e gli strumenti per mantenere la pace. Questo è l'approccio principale". A sottolinearlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è la presidente della Commissione Europea,Von Der. "Readiness 2030 - aggiunge - è un massiccio piano di investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo, in startup innovative. E l'Italia ne trarrà un grandeficio, perché ha una base industriale della difesa molto rinomata e. È un programma di investimenti che aumenterà la prosperità. E questo va a vantaggio dell'economia e della società italiane, ma anche delle infrastrutture al servizio delle persone, come gli ospedali".