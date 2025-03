Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha rifatto il seno? Lei fa chiarezza

De, ex tronista die volto noto anche per la sua partecipazione a Temptation Island, è diventata una vera e propria influencer. Seguita soprattutto da un pubblico giovane e femminile, riceve quotidianamente messaggi su beauty, moda e lifestyle. Stavolta, però, è stata costretta a chiarire pubblicamente una domanda molto frequente: il suoè naturale?Una domanda diretta su Instagram scatena la curiositàNel box domande di Instagram, una follower ha chiesto aDese il suofosse. Una domanda che sembra essere ricorrente nei suoi messaggi privati, come lei stessa ha ammesso: “Non è da me fare queste storie. però ho i direct pieni, soprattutto per sapere il nome del chirurgo”.La risposta: “Ilè mio, hosolo il naso”Deha deciso di rompere il silenzio e rispondere con sincerità ai suoi follower: “Ragazze, ilè MIO”.