Isaechia.it - Uomini e Donne, Francesca Sorrentino mostra il naso dopo l’intervento di rinosettoplastica a cui si è sottoposta (Video)

Leggi su Isaechia.it

Pochi giorni faha annunciato attraverso unsu TikTok di essersia unafunzionale. L’ex tronista dinonché ex protagonista di di Temptation Island, il docu reality dove aveva partecipato insieme al fidanzato dell’epoca, Manuel Maura, aveva spiegato anche i motivi per cui aveva deciso di sottoporsi alchirurgico.Nelle scorse ore laha documentato tutte le fasi della sua operazione attraverso un reel pubblicato sul suo profilo Instagram,ndosi per la prima volta con il suo ‘nuovo’.L’ex volto del dating show di Maria De Filippi è stata operata a Napoli dal dott. Marco Moraci. Nelhato il suo arrivo nella città partenopea per un controllo. Successivamente, emozionata e curiosa, si è vista con il suo bel nasino nuovo di zecca.