«Uno, Nessuno e 100mila», inizia la raccolta libri

Arezzo, 29 marzo 2025 – «Uno,». L’tiva del Comune di Castiglion Fiorentino che accende i riflettori sul mondo deie della lettura.la“Ci avvinciamo a quota 100 mila”. Parole di entusiasmo quelle dell’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi, per la sempre costante e crescente partecipazione dei cittadini ed enti all’evento “Uno,e 100 mila”. Questa del 2025 è la sesta edizione e alla biblioteca comunale sono già arrivati circa 12mila, 6 mila dalla Rete Documentaria Fiorentina e altrettanti da semplici cittadini. “Uno,e centomila” è l’tiva, ideata dall’Amministrazione comunale che trasforma per due giorni le piazze di Castiglion Fiorentino in librerie a cielo aperto. Nel fine settimana di inizio ottobre le piazze del centro storico verranno “invase” daiper uno spettacolo unico e per certi versi suggestivo.