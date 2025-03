Gqitalia.it - Uniqlo offre una vasta gamma di borse e c'è solo l'imbarazzo della scelta

è un marchio che non ha nulla da invidiare a nessuno, e questo vale anche per le sue. Nessuno può sfuggire al fascino universale di questo innovativo negozio giapponese. Né le celebrità, né i redattori di GQ, nessuno.Ormai tutti conoscono la famigerata borsa a tracolla. Che sia tramite TikTok, Instagram, il passaparola o il numero di persone che la indossano per strada, è probabile che tu conosca già lea tracolla del marchio. Maha ben più di una sola borsa pronta a svoltarvi la vita. Permettetemi di condividere le mie opinioni.L'originale: la borsa a tracollaRound MiniEcco il modello che ha dato il via a tutto, la borsa a tracolla Round Mini di, celebre e soprannominata "la Birkin del Millennio".