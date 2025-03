Unipol alza il velo sul piano al 2027 Utili per 38 miliardi e maxi cedole

Quotidiano.net - Unipol alza il velo sul piano al 2027. Utili per 3,8 miliardi e maxi cedole

"Presentiamo unin linea con le attese del mercato. È vero che siamo un po’ prudenti di natura, ma siamo anche sempre in grado di realizzare quello che promettiamo, nonostante gli scenari che cambiano", afferma il presidente di, Carlo Cimbri, in occasione della presentazione del nuovostrategico, tenutasi ieri a Milano. Alla fine del triennio, il gruppo assicurativo punta a raggiungereper 3,8di euro (+28% rispetto al triennio precedente), e dividendi a 2,2(+72%), la cui distribuzione, precisa Cimbri, non dipenderà dalle banche, e dalle loro "abbaglianti falene": "è un Whatever it takes dei dividendi", dice. Banche che sono impegnate in quello che il presidente definisce "Opa esotiche", tra le quali quella di Bper su Banca popolare di Sondrio (entrambe partecipate da) è "il matrimonio più naturale" (meglio se "consensuale") per non rischiare di "restare soli in un bosco di lupi".