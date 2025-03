Puntomagazine.it - UNICEF/Myanmar: preoccupazione per bambini e famiglie colpiti dal terremoto

Leggi su Puntomagazine.it

in: L’preoccupato per la sicurezza deie dellecolpite28 marzo 2025 – L’è profondamente preoccupato per il devastante impatto suie lecolpite oggi dalin.Le prime notizie indicano gravi danni a edifici e strade a Sagaing, Nay Pyi Daw e Mandalay, centri urbani dove vivono centinaia di migliaia di. Sono stati segnalati danni anche a Bangkok e in altre parti della Thailandia.I team dell’sono sul campo nelle aree colpite per valutare l’impatto e prepararsi a sostenere la risposta umanitaria.L'articoloperdalproviene da Punto! - Il web magazine.