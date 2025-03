Ilgiorno.it - Un’arma in più per la Locale: ecco gli sniffer

, annusatori per fiutare e riconoscere la droga. Ma gliche fiutano la droga non sono cani poliziotto. Sono palmari, dispositivi elettronici in grado di rilevare appunto la droga. È la nuova arma contro spaccio e guida sotto l’effetto di sostanze proibite presto in dotazione agli agenti della Poliziadi L. Gli agenti delladel Comando lariano si sono infatti aggiudicati un finanziamento regionale di 20mila euro: i soldi servono per acquistare nuove strumentazioni higt tech che complessivamente costano quasi 50mila euro. Si tratta di 25 dispositivi, tra cui computer, cellulari e tablet, body cam e appunto. Glisono concentrati di tecnologie avanzate, tra cui spettrometria di massa, sensori a ionizzazione per identificare tracce di sostanze stupefacenti, riconoscendone anche il tipo: oppiacei, cannabinoidi, anfetamine.