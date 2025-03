Ilgiorno.it - Una rondine non fa primavera

Sono tempi bui, di paure e inquietudini, come probabilmente non ne abbiamo mai vissuti dalla fine della Seconda guerra mondiale. Non c’è quindi da meravigliarsi che a Legnano - una città da 60mila abitanti, non proprio un paesello dell’hinterland – da giorni ci si accapigli su un fondamentale cavillo del nuovo regolamento edilizio: mette a rischio le rondini (e pure i rondoni e i balestrucci, attenzione). Lo sostengono la Lipu e il consigliere comunale di un movimento civico, i quali accusano il sindaco di fare di tutti i rametti un nido, insidiando i simpatici uccelli insettivori per colpire l’odiato piccione, di cui notoriamente importa poco o nulla a nessuno. Ma non è vero, secondo il primo cittadino Lorenzo Radice, che ha preso carta e penna per scrivere al presidente della Lipu in persona: rondini e rondoni “risultano ampiamente tutelati”.