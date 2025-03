Dayitalianews.com - Una raccolta fondi, ed una carrozzina speciale, permetteranno ad Alessio, 11 anni, di partecipare alla mezza maratona di Latina

Un sogno che prende slancio:in gara graziesolidarietàLa determinazione non ha confini. Ne è prova la storia diMarotta, giovane atleta con disabilità che prenderà partedigrazie a unadel valore di quasi 4.000 euro, acquistata con il supporto di donatori e sponsor. Un gesto di generosità collettiva che ha trasformato un desiderio in realtà, rendendo possibile la partecipazione dia una gara aperta anche ad atleti normodotati.Unaomologata per un’esperienza senza limitiLa protagonista silenziosa ma fondamentale di questa avventura è una Joelette Finisher, unaomologata che consente a persone con disabilità di prendere parte a gare podistiche in totale sicurezza. Senza un mezzo conforme come questo,non avrebbe potuto essere al via, nonostante la sua tenacia e il desiderio profondo di correre ancora una volta accanto agli altri.