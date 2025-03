Una porta del carcere resta aperta detenuto 34enne evade a Bologna | è caccia all’uomo

Leggi su Open.online

Unadeldella Dozza, a, era rimasta spalancata. Così unoriginario dell’Albania si è allontanato in tutta tranquillità e, scavalcando un muro, ha fatto perdere le sue tracce. È accaduto intorno alle 22 di ieri sera mentre l’uomo, che godeva del beneficio della semilibertà e usciva dal penitenziario per lavorare, veniva trasferito nelle sezioni interne dell’edificio. Alera stata infatti notificata la revoca della semilibertà a causa di una nuova condanna. Sono ancora in corso le ricerche nei dintorni della prigione.Le ricerche in corsoPerché lafossenon è ancora chiaro: «Verrà accertato», fa sapere il sindacato della polizia penitenziaria Sappe. Immediate le ricerche da parte delle forze dell’ordine e della polizia in servizio alla Dozza.