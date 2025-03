Una nuova condotta per un mare più pulito

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 29 marzo 2025- Il Comune di Fiumicino ha stretto un accordo con la Maccarese Spa per la realizzazione di unairrigua destinata a migliorare la qualità delle acque di balneazione e promuovere il recupero e il riuso delle risorse idriche nelle aree di Maccarese-Fregene. L’intesa rappresenta un modello di collaborazione tra pubblico e privato per garantire un futuro più verde e sostenibile.L’accordo prevede la costituzione della servitù gratuita delle aree necessarie per la costruzione dellairrigua. La società Ares 2002 S.p.a., incaricata dal Comune di Fiumicino attraverso una convenzione firmata nel 2020, si occuperà della realizzazione dellaa proprie spese. La convenzione, siglata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che l’opera venga realizzata senza oneri per l’amministrazione pubblica.