"Una certificazione internazionale di qualità per il turismo"

Pisa ambisca a diventare una destinazione turistica di eccellenza nazionale. Non solo a parole, ma nei fatti. E’ la proposta di Forza Italia, che con il suo segretario provinciale Lorenzo Paladini, lancia "un ambizioso progetto per ottenere laIso 11778, il nuovo standardche valuta lacomplessiva delle destinazioni turistiche, un autentico Sigillo dituristica garantita che eleva la città a destinazione di eccellenza nazionale". Per farlo secondo il segretario azzurro occorre però "trasformare radicalmente l’approccio turistico, coinvolgendo istituzioni, imprese, università, associazioni e cittadini in un percorso innovativo di sviluppo territoriale". Insomma, mettere in campo uno sforzo sinergico da parte delle varie componenti cittadini per raggiungere un obiettivo comune.