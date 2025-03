Ilgiorno.it - Un grattacielo residenziale al posto del Tamburello? Parte la petizione per non demolire l’esagono dimenticato

Milano, 28 marzo – Sette anni fa l’ultimo sussulto di “vita” con lo sgombero del collettivo che lo aveva occupato abusivamente, riaprendone tuttavia le porte ai cittadini dopo un lungo oblio. Parliamo del “”, come viene ribattezzato l’edificio esagonale di via Astesani 47 a Milano, un po’ per l’originalità della sua pianta e un po’ forse in omaggio al “tamburo principal della banda d’Affori”, il quartiere dove sorge. Da allora, il nulla o quasi. La palazzina in mattoni arancio-sbiadito progettata negli anni ‘60 da Vito e Gustavo Latis, che si affaccia sulla stazione dei treni e sull’ingresso della fermata della linea gialla della metropolitana (Affori Fn), è diventata un monumento al degrado classico di certe periferie: senza funzione e senza inquilini, impossibile da non scorgere tra nuovi grattacieli residenziali, una piazzetta disastrata, non distante dal parco di Villa Litta, e ipotesi più o meno concrete di recupero urbanistico.