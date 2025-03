Ilfattoquotidiano.it - “Un dolore fortissimo alla schiena dopo la palestra, per i medici era solo uno strappo invece avevo un cancro ai testicoli”: Rob e la diagnosi choc a 21 anni

Un giovane fanatico delladel Delaware, negli Stati Uniti, ha raccontato come iabbiano sottovalutato e confuso con altro i sintomi del suo tumore ai, che si è poi diffuso in altre parti del corpo. Rob, 21, era abituato a sopportare dolori e fastidi, perchè trascorreva gran parte della sua giornata in, sollevando pesi. Per questo non ha fatto tanto caso ai quei forti doloriche si sono manifestati a febbraio dello scorso anno. “Circa un’oraessere uscito d, la miaha iniziato ad avere un”, ha raccontato Rob al canale di YouTube The Patient Story. “Ho pensato che fosse dovuto al sollevamento pesi, a un infortunio”, aggiunge. Ma poiché ilè peggiorato progressivamente nel corso delle settimane successive, il giovaneto ha deciso di chiedere aiuto aidel suo college.