Iltempo.it - Un deserto autobiografico, l'installazione Made in Italy di Francesca Leone

Leggi su Iltempo.it

, prima di partire per il Giappone dove esporrà nel Padiglione Italiano dell'Expo 2025 di Osaka, presenta nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea l'«Zzz.desert». È la ricostruzione immaginifica di un, tratto da sogni e ricordi, evocando i paesaggi aridi degli indimenticabili film di Sergio, padre dell'artista. Vengono in mente le montagne dei Filabres e Alhamilla, a Tabernas, in quella Spagna che ha fornito tanti set naturali alle produzioni cinematografiche italiane, e in particolare per il western, con Clint Eastwood, in una piccola Hollywood a pochi chilometri da Almeria. Così le sculture metalliche rappresentano rocce dele rose sgargianti, con il contributo della musica di Marco Turriziani, combinando il ronzio delle api con il sussurro del vento e rimbombi metallici.