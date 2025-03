Sport.quotidiano.net - Un colpo da Serie A. Milano Padel fa l’en plein . Due team alle Final Four

Leggi su Sport.quotidiano.net

si garantisce una doppia rappresentanza alladel 2 e 6 giugno dellaA di. Prima ancora della terza e ultima giornata della regular season, infatti, le formazioni maschile e femminile delAsd hanno centrato l’accesso all’atto conclusivo del campionato italiano vincendo i rispettivi gironi. "Ci eravamo arrivati anche l’anno scorso e abbiamo fatto due secondi posti - sottolinea il presidente Antonio Civita - La cosa bella è anche come sono maturate queste vittorie. Nella prima sfida del maschile hanno giocato solo italiani, un sogno che ho da sempre, con tre ragazzi sotto i 20 anni: Abate, Bonnefoy e l’esordio di Giovannini che ne ha 16 e ha vinto due gare sù due. Stesso discorso per la femminile: solo italiane in campo e una diciottenne, Giulia Dal Pozzo, che allo stesso modo ha vinto entrambe le partite".