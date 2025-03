Iodonna.it - Un colore sofisticato che è anche uno statement di accettazione del tempo che passa.

Non è grigio e non è biondo. Il silver tequila sta conquistando il mondo della moda e della bellezza, diventando ildi capelli più chiacchierato del momento. Da Gigi Hadid a Julia Fox, molte icone della moda stanno sfoggiando questa tonalità di grigio brillante, capace di conferire un look audace e. I colori di capelli del 2025 guarda le foto Il messaggio di stile edi Julia FoxNel 2022, Julia Fox aveva già predetto l’ascesa dei capelli grigi come trend da non perdere. Con la sua finta ricrescita grigia ai CFDA Awards, l’attrice non solo ha lanciato una moda, ma hatrasmesso un potente messaggio.