Calciomercato.it - Un altro Simeone in Serie A: lo manda papà El Cholo

Giulianoè pronto a sognare in grande dicendo addio all’Atletico Madrid. C’è già un’offerta dalla big europea, ma occhio anche alla destinazione inAUn nuovo talento sbocciato in casa. Dopo Giovanni, protagonista con la maglia del Napoli, ecco Giuliano che ha segnato anche il suo primo gol con la Nazionale argentina. Spunta già la prima proposta importante da parte della big d’Europa, ma laA non ha intenzione di stare a guardare.UninA: lo– Lapresse – calciomercato.it Un’esplosione sorprendente per l’esterno offensivo dell’Atletico Madrid, Giuliano, divenuto già protagonista in campo internazionale. Una nuova stella è nata in casa: il suo futuro potrebbe essere già lontano dalla capitale spagnola. Conosciamo i dettagli interessanti in vista della prossima stagione dopo l’exploit negli ultimi mesi da parte dell’figlio dell’allenatore argentino.