Lanazione.it - Umbria Jazz Stefano Mazzoni è il presidente

Leggi su Lanazione.it

E’il nuovodella Fondazione. Lo ha eletto ieri l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio relativo al 2024 e indicato il nuovo consiglio d’amministrazione, in carica per il prossimo quinquennio. Conci sono Donatella Miliani, Fausto Palombelli, Luca Gatti e Daniele Moretti. "Mi sento veramente onorato, ringrazio ladella Regione Stefania Proietti e tutti i soci della Fondazione.la sento come casa mia" è il commento diche dentro UJ vanta un percorso lungo e articolato: per ben 10 anni, dal 2009 al 2019, è stato viceesecutivo ai tempi della presidenza di Renzo Arbore e negli ultimi mesi è rientrato nel Cda su nomina del Comune. "Chiunque lavori dentro, ci si affeziona – prosegue –.