Ultimissime dal campo. Sospiro di sollievo. Cavallari in gruppo e a disposizione

Buone notizie dal Bertoni dell’Acquacalda dove prosegue la preparazione del Siena in vista della partita di domani con il Figline.ha superato il problema muscolare che lo ha tenuto ai box per l’ultima partita. Il difensore, ieri, ha infatti lavorato regolarmente con ile si candida a scendere inper il match del Franchi. Anche Di Gianni si allenato, anche se parzialmente, con i compagni: crescono le possibilità che il giovane attaccante possa rientrare almeno tra i convocati. Niente da fare, invece, per Semprini: l’attaccante si è fermato in settimana per un problema al flessore e anche ieri si è preparato in maniera differenziata. La preparazione della Robur terminerà questa mattina con la seduta di rifinitura. La società, intanto, ha comunicato che sono attive due promo speciali per l’acquisto del merchandising ufficiale bianconero.